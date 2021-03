Terzo impegno nei gironi di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 per l'di Mancini, cheaffronta a Vilnius la: arbitra il polacco Raczkowski, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.Arbitro: Paweł Raczkowski (POL)Assistenti: Radosław Siejka (POL), Arkadiusz Wójcik (POL)Quarto Uomo: Krzysztof Jakubik (POL)34' - Bernardeschi giù in area dopo un lieve contatto con Vaitkunas: timide proteste, l'arbitro non concede correttamente il calcio di rigore.32' - Secondo giallo per l'Italia: a Pessina per un fallo su Cernych.27' - Durissimo intervento di Simkus su Bastoni, giallo al centrocampista della Lituania.14' - Primo cartellino dell'incontro: ammonito Pellegrini per un fallo su Slivka.