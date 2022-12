Un año atrás, el arquero Dominik Livaković había perdido la titularidad en la selección de Croacia, antes de la clasificación al Mundial. Livaković -27 años, diez menos que Luka Modrić- atajó cuatro penales en Qatar. En perspectiva, la charla dimensiona el liderazgo de Modrić. pic.twitter.com/o7hoB3IDtH — Roberto Parrottino (@rparrottino) December 11, 2022

è entrato nella storia della Croazia e dei Mondiali con le sue parate contro Giappone e Brasile, ma, il portiere della Dinamo Zagabria. Per questo, le parole rivoltegli dal suo capitano, diffuse in un video che vi proponiamo qua sotto assieme alla traduzione, assumono un rilievo imponente."Non te lo direi se non mi importasse: mi stai a cuore, perciò te lo dico. Non ti vedo fare progressi in Nazionale. A volte è la pressione, a volte non so... È perché emani incertezza, la squadra ne viene danneggiata. Capisci? È di questo che parlo.. Peggiora solo le cose. Ascolta, sei un grande portiere. Lo sai, no?"