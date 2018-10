Adesso è ufficiale, Steven Zhang è il ventunesimo presidente nella storia dell’Inter e proprio il nuovo numero uno di Corso Vittorio Emanuele ha parlato a margine dell’Assemblea dei soci tenutasi all’Hotel Magna Pars di Milano.“Due anni fa ho iniziato ad occuparmi di Inter e oggi è un giorno molto importante per me, inizia una nuova era per il club. Le nostre intenzioni sono state sempre chiare, Inter è sinonimo di storia e vittoria, è una passione e una fede e noi ne siamo a conoscenza. I risultati che stiamo ottenendo sono la prova delle nostre intenzioni e il nostro obiettivo è quello di riportare l'Inter ad essere vincente, mantenendo i valori che ci ha tralasciato la famiglia Moratti. Abbiamo gli strumenti per realizzare i nostri obiettivi e sono orgoglioso di poter soddisfare la passione di milioni in tutto il mondo e oggi sono prontissimo per questo. L'Inter sarà sempre più internazionale, vogliamo essere sempre più fratelli del mondo, ampliando i nostri interessi in America e cina, ricordando sempre che siamo 'Made in Milan. Da quando ho preso in carico questo progetto ho sempre avuto in mente una sola cosa: portare l'Inter a diventare il miglior club al mondo'“Mi sono impegnato in questo progetto per senso di responsabilità. Abbiamo preso le quote dell'Inter perché vogliamo che diventi ponte per i consumatori di tutto il mondo e adesso, da vicino, mi rendo contro che l'Inter è molto più rispetto a quanto mi aspettassi. Due anni fa non ero sicuro al 100% e non sapevo tutto quello che so adesso”.“Due anni fa abbiamo investito con l'obiettivo di farlo diventare il migliore al mondo e chiaramente vincere è la chiave. Il nostro è un progetto a lungo termine e faremo il possibile per rendere questa squadra vincente, impiegheremo in favore del club tutte le risorse che occorrerà investire. I tifosi possono essere sicuri che il gruppo Suning coglierà le opportunità ch consentiranno al club di vincere”.“Non sappiamo mai quanto tempo ci vorrà perché non si ha il pieno controllo di tutto. Accade in tutti gli sport. Non posso darle un tempo preciso sul quando torneremo a vincere uno scudetto”.