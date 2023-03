Si chiude la domenica di calcio in Spagna, come meglio non si potrebbe: il big match, quello che tutti aspettano, Barcellona contro Real Madrid, a partire dalle 21. Gli uomini di Carlo Ancelotti inseguono al secondo posto a -9 dai catalani che, in caso di vittoria si porterebbero invece a +12 con Xavi che, di fatto, metterebbe un'ipoteca quasi totale sulla vittoria del titolo con 12 partite ancora da giocare dopo la sosta. Il Real Madrid ha un ulteriore motivo per cercare di battere gli acerrimi rivali: il club di Florentino Perez si è infatti unito all'azione legale intrapresa dalle autorità spagnole nei confronti del Barcellona per presunti tentativi di influenzare gli arbitri.



Negli ultimi sei scontri diretti ne La Liga, il Real Madrid ha vinto 5 volte e ottenuto un pareggio. Probabilmente il Barcellona, imbattuto da 12 partite casalinghe in questa stagione di campionato (10 vittorie, 2 pareggi), si trova nella miglior situazione possibile per cercare di invertire questo trend.