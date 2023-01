L'ultima partita del 17° turno di Serie A è quella tra Bologna e Atalanta. I rossoblù arrivano da tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite, non pareggiano dall'8 ottobre contro la Sampdoria e in casa hanno perso solo contro l'Empoli. Con una vittoria - che manca dal 30 ottobre scorso - la squadra di Gasperini può agganciare Roma e Lazio al quinto posto e invertire la rotta dopo tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro gare. Con 6 reti subite in trasferta hanno la miglior difesa esterna del campionato insieme alla Lazio.