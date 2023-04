Torna in campo lae, dopo le emozioni degli anticipi, tocca ora a tutte le altre. Si parte dae si prosegue nel pomeriggio con. Le seguiremo di seguito.- Il Bologna è rimastonelle ultime sei sfide contro l’Udinese in Serie A (1 vinta, 5 pareggi), l’ultimo successo friulano contro i rossoblù in campionato risale al. Dopo il successo per 2-1 nella gara d’andata dello scorso 15 gennaio, i rossoblù potrebbero vincere entrambe le sfide stagionali contro l’Udinese in Serie A per la prima volta dal 2003/04, con Carloallenatore.. Il Bologna ha ottenuto almeno 37 punti dopo 27 match stagionali in Serie A per la prima volta dal 2010/11 (38 in quel caso) - dall’altra parte, l’Udinese ha guadagnato almeno 38 punti in 27 partite stagionali di campionato per la prima volta dal 2012/13 (40 in quel caso).