Sono ore decisive per il futuro di Gleison Bremer. L'Inter ha leggermente ritoccato la propria offerta, 30 milioni di euro più il cartellino di Casadei, ma è la Juventus a stringere la presa sul difensore del Torino: tutti gli aggiornamenti su Calciomercato.com.



14.45 - Nel pomeriggio la Juve incontrerà il Toro per mettere sul piatto la propria proposta: 47 milioni di euro bonus compresi. Per Bremer, invece, un contratto da 4 milioni più uno di bonus a stagione.