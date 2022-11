La gara di oggi alle 20.30 tra Borussia Monchengladbach e Borussia Dortmund apre la 15a giornata di Bundesliga. Entrambe le squadre arrivano da una vittoria e una sconfitta per uno nelle ultime due partite di campionato, i gialloneri hanno sei punti in più e nonostante il ko col Wolfsburg nell'ultima giornata sono rimasti agganciati alla zona europea. Con 24 reti segnate, il Monchengladbach ha il quarto miglior attacco dopo Bayern, Eintracht Francoforte e Lipsia; curiosità: non hanno mai pareggiato in casa, così come il Dortmund non lo ha mai fatto in trasferta.