Sabato caldo anche in Germania, dove si giocano sei partite del quarto turno di Bundesliga: tutte tranne l'ultima si giocano alle 15:30, con il Borussia Dortmund che fa visita all'Hertha Berlino dopo l'incredibile rimonta subita dal Werder Brema e il Lipsia che ospita il Wolfsburg. Di scena anche Hoffenheim-Augusta, Mainz-Bayer Leverkusen e lo Schalke contro il sorprendente Union Berlino di Siebatcheu.



Chiude il menu l'interessante sfida tra il Bayern Monaco schiacciasassi e il Borussia Monchengladbach: riusciranno i bianconeri a reggere l'urto dei bavaresi che dominano in lungo e in largo da un decennio?