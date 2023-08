Burnley-Manchester City è la gara che apre la Premier League 2023-2024: i campioni in carica e campioni di tutto di Pep Guardiola fanno visita alla neopromossa allenata proprio dall'ex difensore dei Citizens Vincent Kompany, che dunque comincia col botto la sua prima esperienza ai massimi livelli. In realtà, le due squadre si sono già affrontate nella scorsa stagione, in FA Cup, e ne è venuto fuori un roboante 6-0 per i futuri vincitori del torneo. Il punteggio complessivo delle ultime 11 partite fra le due squadre è 40-1. Dopo i 90' di stasera, il bilancio si allarga a 43-1 in 12 sfide: neanche quattro minuti e Haaland ha già segnato, e alla fine del primo tempo i gol del norvegese sono due. Rodri nella ripresa arrotonda, Guardiola concede i 10' finali al nuovo acquisto Josko Gvardiol, il difensore più pagato di sempre, arrivato dal Lipsia in estate. 0-3 e messaggio forte e chiaro ad Arsenal e compagnia.