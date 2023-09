La Fiorentina tenta nuovamente l'assalto all'Europa dopo la campagna 2022-23, terminata con la sconfitta nella finale di Praga maturata all'ultimo contro il West Ham. Il cammino dei viola comincia quest'anno in Belgio, in casa del Genk, la squadra che ha lanciato De Bruyne e Courtois, ma anche Koulibaly e Malinovskyi nel calcio dei grandi. Per i viola i pericoli numero uno sono il trequartista marocchino El Khannouss e il mediano argentino Galarza, cresciuto nell'Argentinos Juniors con Nico Gonzalez, leader tecnico e trascinatore della squadra di Italiano fin dai preliminari contro il Rapid Vienna. Assenti Bonaventura e Ikoné, sul fronte offensivo ci sono chance importanti per Beltran e Sottil. In panchina Kouamé, il match-winner della gara di campionato di domenica scorsa contro l'Atalanta. E' il primo scontro diretto in assoluto tra le due squadre, mentre nell'arco delle tre trasferte ufficiali stagionali della Fiorentina ci sono stati un totale di dieci gol (1 vittoria, 2 sconfitte).



Genk (4-4-2): Vandevoordt; Munoz, Sadick, McKenzie, Arteaga; El Khannouss, Galarza, Heynen, Oyen; Zeqiri, Fadera.

Fiorentina (4-3-3): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora, Duncan; Gonzalez, Beltran, Sottil.