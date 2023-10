C'è da battagliare sull'insidioso campo della Conference League, giunta alla terza giornata della fase a gironi. Tra le partite delle 18:45, spicca sicuramente la gara tra AZ Alkmaar e Aston Villa, due delle formazioni più blasonate in lizza. La stravincono gli uomini di Emery per 4-1 con protagonisti Watkins, McGinn, Bailey e Tielemans. Interessante anche la visita dello Slovan Bratislava in casa del Lille, con David osservato speciale ma a secco: al vantaggio ospite hanno risposto Yazici e Cabella nella ripresa. Il Fenerbahce, squadra dell'ex Inter Dzeko, ha battuto il Ludogorets per 2-1 (autogol ininfluente dell'ex Udinese Becao, a segno Batshuayi e l'ex Empoli Zajc), l'ex Bologna Skov Olsen a segno nell'1-3 inflitto dal Bruges al Lugano. Il primo troncone di gare viene chiuso da Ballkani-Astana 1-2, Genk-Breidablik 5-0 e Klaksvik-Olimpia Lubiana 3-0.



Alle 21, in contemporanea a Fiorentina-Cukaricki, ecco Genk-Ferencvaros, entrambe in testa al raggruppamento coi viola a quota 5, dopo lo 0-0 di serata, e l'Eintracht Francoforte che asfalta 6-0 i finlandesi dell'HJK Helsinki. Besiktas ko 3-1 in casa del Bodo/Glimt, l'Aberdeen cede all'ultimo contro il PAOK Salonicco. Ko anche la Dinamo Zagabria, contro il Viktoria Plzen, mentre il Nordsjaelland vince a Trnava, così come il Legia Varsavia a Mostar.