La Coppa Italia prosegue a passo spedito, con le ultime battute dei trentaduesimi di finale in programma per oggi. Dopo le eliminazioni a sorpresa di Empoli e Monza, estromesse dalla competizione rispettivamente da Cittadella e Reggiana, si torna in campo per altri quattro match. Alle 17.45 si parte con Cremonese-Crotone, gara che definirà la prossima avversaria del Cittadella ai sedicesimi di finale. Andando avanti, la vicitrice affronterà poi la Roma, già qualificata per gli ottavi. A partire dalle 18 toccherà invece a Sampdoria-Sudtirol, scontro fra formazioni di Serie B per guadagnarsi un posto ai sedicesimi contro la Salernitana. Agli ottavi invece ci sarà la Juventus. La Coppa Italia prosegue nella serata con Spezia-Venezia in programma per le 21. La vincente incontrerà il Sassuolo che ieri ha battuto il Cosenza, mentre agli ottavi ci sarà l'Atalanta. A concludere la serata di Coppa, Torino-Feralpisalò alle 21.15: in palio un posto ai sedicesimi contro il Frosinone, mentre all'orizzonte il c'è Napoli, già qualificato per gli ottavi.