Vincere per riscattare la sconfitta prima della sosta contro il Napoli e rimanere agganciata alla vetta, che dista sei punti dopo il successo degli azzurri; è questo l'obiettivo del Milan questa sera. I rossoneri affronteranno in trasferta l'Empoli, reduce dalla prima vittoria stagionale contro il Bologna. Sarà il primo di tanti impegni ravvicinati per la squadra di Stefano Pioli, che tra pochi giorni sfideranno il Chelsea in Champions League e poi la Juventus.



LE SCELTE - Diverse assenze in casa Milan; l'ultima quella di Junior Messias, non convocato per un problema muscolare. Non solo, la pausa delle nazionali ha tolto a Pioli due elementi fondamentali come Maignan e Theo Hernandez. Al loro posto pronti Tatarusanu e Ballo-Touré. Non ce l'ha fatta a recuperare neanche Origi mentre rientra dopo lo stop Ante Rebic che partirà dalla panchina. Ballottaggio in mezzo al campo tra Pobega e Bennacer vinto dall'algerino. Davanti, alle spalle di Giroud ci sarà De Ketelaere oltre ovviamente a Leao. Nell'Empoli invece il grande dubbio riguarda la posizione di trequarti, con Pjaca che superato Bajrami e partirà da titolare. In attacco la coppia Lammers e Satriano.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Henderson, Grassi, Haas; Pjaca; Lammers, Satriano.



MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud.