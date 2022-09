La Roma di Mourinho fa visita all'Empoli nel posticipo della sesta giornata di Serie A: i giallorossi vengono da due brutte sconfitte, entrambe in trasferta (4-0 a Udine e 2-1 a Razgrad in casa del Ludogorets) e non vuole assolutamente concedere il tris. Di fronte l'Empoli del nuovo tandem d'attacco Satriano-Lammers varato da Zanetti. Un altro dei temi dell'incontro è il confronto tra terzini sinistri Parisi-Spinazzola.



LE STATISTICHE



La Roma è imbattuta da 12 gare di Serie A contro l’Empoli (9V, 3N) e viene da cinque successi consecutivi contro questa avversaria; nelle ultime 12 gare in casa con la Roma, l'Empoli ne ha vinte solo due.



Quattro i pareggi nelle ultime quattro partite per i toscani, nessuno ha raccolto più X nel 2022; di fronte si troveranno Dybala, che con 33 conclusioni è il giocatore che ha tentato di più il tiro in queste prime giornate di campionato.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Empoli: Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Grassi, Bandinelli; Bajrami, Pjaca; Lammers.



Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini, Abraham.