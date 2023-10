apre l'ottava giornata diL'anticipo del venerdì pomeriggio vede scendere in campoin una gara, quella del Castellani, che mette in palio punti già importanti per la zona retrocessione. Calcio d'inizio alle 18:30.- L’Empoli ha perso per 0-1 (gol di Rodrigo Becao l’11 marzo scorso) l’ultimo precedente interno contro l’Udinese in Serie A, ma non è mai rimasto due gare casalinghe di fila senza segnare contro i friulani nel torneo. I bianconeri, inoltre, hanno segnato esattamente un gol in ognuna delle ultime tre trasferte al Castellani contro i toscani e ne hanno vinto tre delle ultime cinque gare. L’Udinese non vince in trasferta in Serie A proprio dall’1-0 contro l’Empoli dell’11 marzo scorso, da allora otto partite in cui i friulani hanno raccolto appena due punti: è la più lunga striscia senza successi fuori casa per i bianconeri in campionato da quella di 14 nelle gestioni Velázquez, Nicola e Tudor tra settembre 2018 e aprile 2019. Solo in un’occasione l’Empoli aveva raccolto al massimo tre punti, come quelli attuali, dopo le prime sette gare di un campionato di Serie A: due nel 2003/04, torneo chiuso con la retrocessione in Serie B. L’Udinese ha eguagliato il suo record negativo di punti dopo le prime sette partite di un campionato di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: quattro come nel 2020/21 – solo in due massimi tornei, invece, i friulani hanno segnato meno delle quattro reti attuali a questo punto della stagione (tre sia nel 2019/20 che nel 1980/81).