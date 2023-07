Si gioca alle 18 a Batumi, in Georgia, la finalissima dell'Europeo Under 21 tra Inghilterra, che ha battuto 3-0 Israele in semifinale, e Spagna, che ha rifilato una manita all'Ucraina. Le due formazioni, miglior difesa e miglior attacco, hanno impressionato lungo tutto il torneo e si sfidano in un match che viaggia sul filo dell’equilibrio. L’Inghilterra ha basato i suoi successi sulla fase difensiva avendo realizzato 5 clean sheet di fila grazie alle prestazioni di Colwill e del portiere Trafford; la Spagna, dal canto suo, fa affidamento sul capitano Abel Ruiz, capocannoniere del torneo con 3 reti, e su Sergio Gómez, che di professione fa il terzino sinistro ma viene schierato nel tridente offensivo con ottimi risultati. Le due potenze europee si sono peraltro incontrate solo in 5 occasioni con l’Inghilterra imbattuta grazie a 3 successi e 2 pareggi: inoltre, nel 1984, la doppia sfida valeva per il titolo che finì nelle mani britanniche.