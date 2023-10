L'rallenta la propria marcia nel girone di Europa League e fallisce la terza vittoria su altrettanti incontri sul campo dello. In Austria arriva una rimonta con il gol iniziale diribaltato dalla doppietta di, masempre dal dischetto firma un divertenteDopo un avvio su ritmi soddisfacenti, l'Atalanta prova un paio di sortite con Lookman ma viene colpita in modo inaspettato da, con evidente deviazione di Toloi che toglie la palla dalla disponibilità di Musso. Il portiere argentino è fondamentale poco dopo nel negare il raddoppio a Stankovic che aveva indirizzato in rete di testa su calcio d'angolo. Alla lunga torna a farsi sentire il tasso tecnico maggiore della Dea, che trova il pari con un colpo da biliardo difavorito da un errore di Gazibegovic. Brividi per i tifosi atalantini quando Musso per poco non si fa scavalcare da una capocciata da distanza siderale di, ma le squadre vanno a riposo addirittura con la rimonta completata: mano di Stankovic su conclusione di Zappacosta,fa doppietta su rigore. Il numero 9 è scatenato e va vicino alla tripletta in avvio di ripresa, risponde Scherpen di piede. L'episodio che potrebbe indirizzare definitivamente la gara sui binari atalantini è l'espulsione di, che, già ammonito, trattiene lievemente Ruggeri in ripartenza inducendo l'arbitro a cacciarlo. Gasperini concede minuti anche ae De Ketelaere, oltre adche salva la vittoria respingendo un tiro a botta sicura di. Poco prima, Scamacca su punizione aveva sfiorato il bersaglio. Sembra una partita in controllo, matocca con la mano in area su un controllo di Horvat e regala il pareggio su rigore a, entrato nel secondo tempo. Lo Sturm sale a 4 punti, l'Atalanta a 7. Il pareggio fra Rakow e Sporting Lisbona tiene comunque i lombardi a tre punti dalle inseguitrici.