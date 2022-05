La finale di Fa Cup manda in scena una classica del calcio inglese: Chelsea contro Liverpool, dopo che le due squadre hanno eliminato nelle semifinali Crystal Palace e Manchester City. Per i Reds, secondi in campionato, si tratta della prima delle due importanti finali da giocare in questo mese, assieme a quella di Champions League con il Real. Il Chelsea, che sta attraversando un delicato cambio di proprietà, può riaffermarsi sul campo contro i più quotati rivali. E' anche la rivincita della finale di Carabao Cup, andata al Liverpool dopo una serie estenuante di rigori.



FORMAZIONI UFFICIALI



CHELSEA: Mendy; Chalobah, Silva, Rudiger; James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Mount, Pulisic; Lukaku.



LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Keita, Henderson, Thiago; Salah, Mané, Diaz.