Fiorentina e Bologna si scontrano al Franchi alle 15.00 per il più classico dei derby dell'Appennino. È un crocevia fondamentale per i viola, che cercano riscatto dopo le tre sconfitte consecutive. I felsinei, dal canto loro, vogliono proseguire la scia positiva dopo la vittoria con la Lazio.



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Nzola. All.: Vincenzo Italiano



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All.: T. Motta



SEGUI I RISULTATI LIVE E LA CLASSIFICA IN TEMPO REALE