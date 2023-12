Alle 15 si sfidano Fiorentina e Hellas Verona, Due squadre con obiettivi molto diversi. I viola vogliono restare competivi nella zona Europa dopo il passaggio del turno di Conference League da capolista e il pareggio all'Olimpico contro la Roma. Il Verona ha bisogno di continuare fare punti per sperare di allontanarsi al più presto dagli slot della retrocessione dopo tre pareggi consecutivi.



Le formazioni ufficiali



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi; M.Lopez, Mandragora; Ikone, Beltran, Sottil; Nzola. All. Italiano.



VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Hien, Terracciano; Folorunsho, Hongla, Suslov; Ngonge, Djuric, Lazovic. All. Baroni