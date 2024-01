LIVE Frosinone-Cagliari alle 12.30, le formazioni ufficiali

Redazione CM

Via alla domenica di Serie A, si parte alle 12.30 con Frosinone-Cagliari, gara cruciale per la salvezza. Buona la situazione dei sardi, reduci da tre risultati utili consecutivi tra cui la scorsa vittoria contro il Bologna. Situazione molto delicata per i ciociari che hanno vengono da cinque sconfitte consecutive.



FORMAZIONI UFFICIALI



FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Gelli; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Reinier. All. Di Francesco



CAGLIARI (3-5-1-1): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena; Nandez, Sulemana, Prati, Makoumbou, Azzi; Viola; Petagna; All. Ranieri



SEGUI IL LIVE E LA CLASSIFICA IN TEMPO REALE