La Serie A riprende la sua ottava giornata anche dallo Stirpe di Frosinone, dove i ragazzi di Di Francesco affronteranno il Verona di Marco Baroni. I padroni di casa cercano i tre punti dopo due pareggi e la sconfitta contro la Roma. Proprio contro i giallorossi è arrivata l'ultima vittoria degli scaligeri, lo scorso 26 agosto. Un punto separa i ciociari (9) dai veneti (8).



Formazioni Ufficiali



Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Monterisi, Marchizza; Mazzitelli, Reinier, Barrenechea; Garritano, Soulé, Cheddira. All. Di Francesco



Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Coppola, Amione; Terracciano, Folorunho, Duda, Lazovic; Suslov, Saponara; Ngonge. All. Baroni





