Un incrocio che sa di storia, ma stavolta la battaglia sarà solo sul campo: Germania e Giappone aprono la propria campagna in Qatar in un girone che, comprendendo anche la Spagna, si candida a essere uno tra i più combattuti di questo Mondiale. I tedeschi hanno dovuto rinunciare a Werner ma hanno tanta qualità in avanti con Havertz, Musiala e Gnabry, mentre il movimento giapponese è in crescita e può contare proprio sulla stella della Bundesliga Kamada e sulle vecchie conoscenze del calcio italiano Yoshida e Tomiyasu (in panchina a sorpresa).



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Germania: Neuer; Sule, Schlotterbeck, Rudiger, Raum; Gundogan, Kimmich; Gnabry, Musiala, Muller; Havertz.



Giappone: Gonda; Sakai, Itakura, Yoshida, Nagatomo; Endo, Tanaka; Ito, Kamada, Kubo; Maeda.