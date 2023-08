L'Inter chiude la sua preseason questa sera a Ferrara, a sei giorni dall'esordio in campionato in casa contro il Monza. Simone Inzaghi, che proprio dai brianzoli si appresta ad accogliere Carlos Augusto per la fascia sinistra, aspetta ancora un paio di innesti dal mercato ma intanto riabbraccia Lautaro Martinez, che ha saltato la trasferta di Salisburgo di qualche giorno fa per un lieve sovraccarico. L'avversario odierno è il Klubi Sportiv Egnatia, o più semplicemente Egnatia, squadra di prima divisione albanese con sede nella citta di Rrogozhinë. Di seguito formazioni iniziali e cronaca live della gara.



INTER: Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.



EGNATIA: Sherri; Lila, Malota, Xhemajli, Memolla, Ndreca, Aleksi, Zejnullai, Medeiros, Paulauskas, Dwamena. .