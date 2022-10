Serata di Champions per l'Inter di Simone Inzaghi, che con una vittoria può qualificarsi agli ottavi con una giornata d'anticipo facendo fuori il Barcellona. Dall'altra parte c'è il Viktoria Plzen ultimo nel girone senza punti: quattro sconfitte su quattro, sedici gol presi e appena tre segnati. I cechi sono primi in campionato con ancora zero sconfitte, ma in Champions è un'altra storia e a San Siro l'Inter quest'anno ha perso solo contro Bayern Monaco e Roma.



LE SCELTE - Ancora senza Brozovic, Inzaghi conferma Calhanoglu in regia e a sinistra preferisce Dimarco a Gosens. Torna Dzeko dal primo minuto e affiancherà Lautaro, dietro c'è Acerbi insieme a Skriniar e Bastoni. Nel Viktoria out Kliment, Kopic e Sykora.



Le formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All.: Inzaghi.

Viktoria Plzen (4-2-3-1): Staněk; Havel, Hejda, Pernica, Tijani; Bucha, Kalvach; Jirka, Vlkanova, Mosquera; Bassey. All.: Bilek..



