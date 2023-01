Nella prima giornata del girone di ritorno di Serie A, la Juventus ospita il Monza all'Allianz, nella riedizione del match andato in scena pochi giorni fa negli ottavi di Coppa Italia e vinto dai bianconeri per 2-1. A differenza di quel match, oggi Max Allegri non può contare su Federico Chiesa, che decise partita e qualificazione, ma ritrova fra i convocati Paul Pogba, alla prima chiamata stagionale, e Dusan Vlahovic. In seguito alla penalizzazione di 15 punti comminata ai bianconeri a causa della vicenda sulle plusvalenze fittizie, Juve e Monza si sfidano distanziate da un solo punto in classifica: i padroni di casa hanno 23 punti, gli ospiti 22. Raffaele Palladino, ex Juve, sogna di ripetere il colpaccio che gli riuscì all'andata (1-0 per i brianzoli, gol di Gytkjaer, espulsione di Di Maria), quando si era appena seduto sulla panchina del club di Berlusconi e Galliani, e di superare quindi la Juve in classifica. Per quanto riguarda i precedenti, quello di oggi è il primo match in assoluto in Serie A a Torino fra le due squadre. Il totale dei match ufficiali fra Juventus e Monza è di 6 partite, con un bilancio di 3 vittorie per la Juve, 2 pareggi e un successo per il Monza. Sei i gol realizzati dai bianconeri, quattro quelli dei biancorossi. Oggi tutti in campo alle 15, arbitra Aureliano, con Forneau al Var.



Di seguito le formazioni ufficiali:



Juventus: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Paredes, Fagioli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean.



Monza: in arrivo.