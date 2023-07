Sarà una partitella vera e propria ad accompagnare la prima uscita della Juventus davanti ai propri tifosi (su invito) della cOntinassa. Maglie bianconere contro biancorosa, passerella buona anche per mettere in mostra i nuovi kit Adidas. Curiosità per vedere le condizioni di Dusan Vlahovic su tutti, non ci sono ovviamente gli epurati, nemmeno quelli che sono già a Torino da alcuni giorni.



Presenti a bordocampo anche Giovanni Manna, Federico Cherubini, Matteo Tognozzi, Claudio Chiellini. In arrivo anche Cristiano Giuntoli.



Segui live su Calciomercato.com la sfida in famiglia.



JUVE BIANCONERA-JUVE BIANCOROSA 0-0

JUVE BIANCONERA (3-4-3): Perin; Gatti, Rugani, Huijsen; Soulé, Nicolussi Caviglia, Barrenechea, Iling; Mancini, Cerri, Yildiz.

JUVE BIANCHI (3-5-2): Szczesny; De Winter, Bremer, Alex Sandro; Barbieri, Sersanti, Locatelli, Ranocchia, Kostic; Vlahovic, Milik.



Seguono aggiornamenti