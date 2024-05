(calcio d'inizio alle ore 20:00) è la finale della Coppa di Germania. Si gioca all'Olympiastadion di Berlino, arbitra Dankert. Dopo aver vinto la Bundesliga e perso 3-0 la finale di Europa League con l'Atalanta a Berlino, i campioni tedeschi allenati da Xabi Alonso cercano il double. Ma devono fare i conti con il Kaiserslautern, nobile decaduta in seconda divisione, che sogna di alzare la coppa per qualificarsi in Europa.Coppa di Germania - Finale(risultato parziale)GOL: 16' Xhaka.

KAISERSLAUTERN (4-2-3-1): Krahl; Zimmer, Tomiak, Elvedi, Puchacz; Kaloc, Raschl; Zolinski, Ritter, Redondo; Hanslik. (A disp. Himmelmann, Ache, Afeez, Klement, Kraus, Opoku, Ronstadt, Tachie, Toure). All. Funkel.LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Hofmann, Wirtz; Schick. (A disp. Kovar, Adli, Boniface, Hincapie, Hlozek, Iglesias, Palacios, Stanisic, Tella). All. Xabi Alonso.