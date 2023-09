La Serie A ripassa dal "via" dopo meno di due giorni dalla giornata precedente. La prima gara si terrà allo stadio Via del Mare: in campo Lecce e Napoli. Un incontro determinante per i partenopei che proveranno a portare avanti quanto di promettente si è visto nel corso della partita contro l'Udinese. I campioni d'Italia vogliono raggiungere la vetta dopo un avvio sottotono, scacciando i fantasmi del caso Osimhen. Dal canto suo, il Lecce, a pari punti (11) coi partenopei, farà di tutto per rimanere nella parte alta della classifica.



Formazioni ufficiali



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Blin; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa



NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lindstrom, Simeone, Kvaratskhelia.. All. Garcia



SEGUI IL LIVE E LA CLASSIFICA IN TEMPO REALE