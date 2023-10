Terzo match della 10ª giornata di Serie A 2023/24. Al Via del Mare va in scena Lecce-Torino. Punti pesanti per due squadre dall'andamento stagionale opposto: i pugliesi stanno stupendo, i piemontesi invece arrivano da un momento no e provano a cambiare. Juric infatti, in contumacia Zapata, si affida alla coppia Sanabria-Pellegri.



PRECEDENTI - Il Lecce ha perso gli ultimi due incroci senza segnare contro il Torino in campionato. I granata hanno vinto al Via del Mare due volte nelle nove trasferte giocate in Serie A; tuttavia uno di questi successi è arrivato proprio nel match più recente contro i salentini, lo scorso 12 marzo: 0-2, grazie alle reti di Singo e Sanabria. Il Lecce ha raccolto soltanto un punto nelle ultime due gare interne di campionato, dopo essere rimasto a punteggio pieno nelle prime tre (nove punti sui nove disponibili). Dopo aver viaggiato a una media di 2.2 punti nelle prime cinque giornate di campionato, il Lecce nelle ultime quattro ne ha conquistati appena due in totale (media di 0.5 a match). Il Torino non ha segnato nelle ultime quattro partite di campionato e potrebbe restare a secco per più match di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra l’ottobre e il dicembre 1991 (sei in quel caso); inoltre, nessuna squadra conta una serie aperta più lunga di gare consecutive senza gol all’attivo rispetto ai granata nella competizione.