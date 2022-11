Il Real Madrid sarà ospite del Rayo Vallecano nel posticipo della 13a giornata di Liga. La squadra di Carlo Ancelotti cerca i tre punti per riprendersi il primo posto e salire a +1 sul Barcellona. Le Merengues arrivano dal 5-1 in Champions contro il Celtic ma hanno pareggiato l'ultima gara in campionato contro il Girona. Il Rayo ha vinto le ultime due gare salendo a -5 dalla zona europea.