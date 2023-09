Rispondere al Barcellona per la vetta e confermare la supremazia cittadina. È la missione del Real Madrid che, dopo la vittoria last minute in Champions League al cospetto dell'Union Berlino deve rituffarsi in campionato: ad aspettare Modric e compagni è un Atletico Madrid inviperito.



L'atmosfera, già calda di suo, sarà incendiata dalla voglia del Colchoneros di riscattarsi dopo il beffardo pareggio in Europa con la Lazio in pieno recupero. L'Atletico inoltre, deve risalire la classifica dopo soli sette punti nelle prime quattro uscite.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



ATLETICO MADRID (5-3-2) Oblak; Molina, Savic, Gimenez, Hermoso, Lino; Marcos Llorente, Koke, Saúl; Morata, Griezmann. Allenatore: Simeone.



REAL MADRID (4-3-1-2) Kepa; Lucas Vázquez, Rüdiger, Alaba, Fran García; Valverde, Kroos, Modric; Camavinga; Bellingham, Rodrygo. Allenatore: Ancelotti.