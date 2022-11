Dopo la vittoria di ieri del Lens che ha accorciato a -2 dal Psg capolista, oggi la squadra di Galtier proverà ad allungare di nuovo cercando la vittoria in casa del Lorient terzo e senza vittoria da tre partite: gara in programma alle 13. La 14a giornata di Ligue 1 continua con altre quattro partite alle 15 e la sfida delle 17.05 tra il Lille e un Rennes che tra campionato ed Europa League non perde da fine agosto. Alle 20.45 il big match tra Marsiglia e Lione con vista sull'Europa.