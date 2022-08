La Ligue 1 manda in campo tutte e venti le proprie squadre nella serata di oggi: dalle 19 cinque partite, le altre cinque alle 21.



Nella prima mandata, il Lione ospita l'Auxerre e il Monaco riceve il Troyes, Di scena anche Angers-Reims, Montpellier-Ajaccio e Strasburgo-Nantes.



Le prime della classe invece giocano dopo cena: il Lens deve cercare di non farsi raggiungere dal Lorient, Lille-Nizza è una gara interessantissima nonostante il brutto avvio dei rossoneri e il Psg cerca conferme in casa del Tolosa. Chiudono il programma Tudor e il suo Marsiglia contro il Clermont e Rennes-Brest.