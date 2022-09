Secondo appuntamento stagionale delin. A San Siro arriva la, capace di battere una settimana fa il Chelsea.Pioli punta su Brahim Diaz e sul solito tandem Leao-Giroud. Torna Tomori in difesa, dopo il turno di riposo in campionato. Nei croati occhio alle vecchie conoscenze del calcio italiano: Petkovic e Orsic.- L'ultima volta della Dinamo a San Siro risale al novembre 2019 per una partita della fase a gironi di UEFA Champions League contro l'Atalanta, che si impose 2-0. Solo tre giocatori della Dinamo di quell'XI titolare non sono nella rosa di oggi: Petar Stojanovič (Empoli), Marin Leovac (Osijek) e Dani Olmo (Lipsia). Milan e Dinamo si incontreranno per la quinta volta in una competizione europea. I rossoneri hanno vinto in tutte le quattro precedenti occasioni. L'ultimo incrocio risale ai preliminari di Champions League della stagione 2000-01, quando il Milan si impose sia in casa (3-1) che in trasferta (3-0). Questa è la terza volta che la Dinamo Zagabria è stata sorteggiata in una fase a gironi di Champions con una formazione italiana: ha perso entrambe le partite contro la Juventus nel 2016-17 (0-4 in casa, 0-2 in trasferta), ne ha vinta una e persa una contro l'Atalanta nel 2019-20 (4-0 vittoria in casa, 0-2 sconfitta a Bergamo).: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud: Livakovic; S. Ristovski, Sutalo, Peric, Moharrami; Misic, Ademi, Ljubicic; Ivanusec; Petkovic, Orsic.Fischio d'inizio alle 18:45, su Calciomercato.com la diretta di Milan-Dinamo Zagabria