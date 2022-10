Finita la sosta per le Nazionali, torna in campo la Serie A e ad aprireè l'anticipo delle 15 del Diego Armando Maradona che vedrà i padroni di casa delaffrontare il. Gli azzurri di Lucianoripartono in vetta alla classifica con la posibilità di confermare l'imbattibilità maturata finora (5 vittorie e 2 pareggi), ma sarà ancora senza Victor Osimhen non recuperato. Per Ivan, incappato in 3 sconfitte nelle ultime 4, ma ancora a portata dei piazzamenti che contano, out sia Vojvoda che Ricci.Il Torino è la squadra contro cui il Napoli ha pareggiato più partite in Serie A: 55 su 136, completano 49 vittorie partenopee e 32 successi granata. Il Napoli ha perso solo una delle ultime 20 sfide di Serie A contro il Torino (14V, 5N): 0-1 firmato da Kamil Glik l’1 marzo 2015 e sono infatti imbattuti negli ultimi 14 match. Il Torino ha perso gli ultimi due match di campionato per 0-1 contro Inter e Sassuolo, l’ultima volta cha ha infilato tre sconfitte di fila in Serie A risale al dicembre 2020.in questo campionato (108 il Torino, dietro solo ai 122 del Verona): il Napoli (99), dietro alla Sampdoria (107).ha segnato sei gol contro il Torino in Serie A, solo contro la Lazio ne ha realizzati di più nel torneo (otto) - il classe ’95 del Napoli potrebbe andare a segno in due match consecutivi di campionato per la prima volta nel 2022.è il calciatore che ha vinto il maggior numero di duelli in percentuale in questa stagione di Serie A (77%: 44/57) - min. 20 duelli.è il giocatore del Torino che ha segnato più gol (tre), effettuato più tiri nello specchio (sette), creato più occasioni da gol per i compagni (11) e iniziato più sequenze su azione terminate con un tiro (sei) in questo campionato.Napoli (433): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.Torino (3421): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.