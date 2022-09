Ultimi verdetti questa sera anche per le Leghe B e C di Nations League. Nel gruppo 1, Ucraina e Scozia si giocano la promozione nello scontro diretto, con la nazionale di casa che ha un solo risultato a disposizione, la vittoria; stesso obiettivo per l'Armenia, che fa visita all'Irlanda per provare ad evitare la retrocessione.



Con Israele già aritmeticamente certo della partecipazione alla Lega A nella prossima edizione e ovviamente impossibilitato a giocare l'ultimo match con la Russia, nel gruppo 2 Albania ed Islanda si giocano la seconda piazza. Si decidono oggi pure le sorti del gruppo 4, in cui sarà grande sfida di bomber tra Haaland e Mitrovic in Norvegia-Serbia; nell'altro match del girone, la Svezia ha l'imperativo categorico del risultato pieno con la Slovenia per evitare la retrocessione.



Due partite infine per la Lega C: alle 20.45 la Grecia già promossa affronta un'Irlanda del Nord che rischia ancora la retrocessione e che dipende anche dall'esito di Kosovo-Cipro.