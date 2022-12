Chi vince va avanti, chi perde va a casa: comincia la fase a eliminazione diretta dei Mondiali in Qatar, e il primo ottavo di finale promette scintille: l'Olanda di Cody Gakpo, tre gol in tre partite, sfida gli USA degli 'italiani' McKennie e Dest, che hanno recuperato la stella Pulisic e si affidano al figlio d'arte Weah al centro dell'attacco. Berhalter sfida Van Gaal che parte con i favori del pronostico ma senza aver convinto fino in fondo nella fase a gironi. Per gli Oranje, in attacco c'è la conferma di Depay.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Olanda: Noppert; Timber, Van Dijk, Ake; Dumfries, De Roon, De Jong, Blind; Klaassen; Gakpo, Depay



USA: Turner; Dest, Zimmermann, Ream, Robinson; Musah, Adams, McKennie; Pulisic, Ferreira, Weah.