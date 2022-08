La Premier League regala oggi ben 7 partite sulle 10 di giornata: a scendere in campo per primo è il Manchester United di Ten Hag, fresco di vittoria rigenerante contro il Liverpool e in cerca di conferme sul campo del Southampton in attesa di risolvere il caso Ronaldo.



Il grosso delle partite è alle ore 16: Manchester City, Liverpool e Chelsea giocano tutte in casa e ospitano rispettivamente Crystal Palace, Bournemouth e Leicester; completano il programma Brighton-Leeds e Brentford-Everton.



In chiusura, alle 18:30, l'Arsenal cerca la quarta vittoria consecutiva contro il Fulham: è la sfida fra due attaccanti in formissima come Gabriel Jesus e Aleksandandar Mitrovic.