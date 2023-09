C'è l'imbarazzo della scelta, oggi, per gli amanti della Premier League. In occasione di questo sabato di calcio inglese andranno in scena otto partite. Si parte alle 13.30 con Aston Villa-Brighton, a seguire alle 16.00 Manchester United-Crystal Palace, Newcastle-Burnley, Wolverhampton-Manchester City, Bournemouth-Arsenal, West Ham-Sheffield United ed Everton-Luton. Si chiude alle 18.30 con un big match, Tottenham-Liverpool.



SEGUI IL LIVE E LA CALSSIFICA IN TEMPO REALE