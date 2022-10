La decima giornata della Premier League entra nel vivo oggi con 4 partite. Si inizia alle 15 con Crystal Palace-Leeds e West Ham-Fulham. La squadra di Vieira vuole allontanarsi dalla zona di bassa classifica, come quella di Moyes che punta su un ritrovato Scamacca per avere la meglio di un Fulham tra le sorprese di questo campionato.



Il piatto forte però è quelle delle 17:30. All’Emirates è Arsenal-Liverpool. I Gunners ci arrivano da favoriti grazie al primo posto in Premier e a un avvio insperato di stagione con 7 vittorie in 8 gare. Klopp deve recuperare i punti persi e risollevarsi dalla nona posizione. I Reds sono a 11 lunghezze dalla vetta e devono sfruttare questa occasione per tornare nella lotta per le posizioni che contano.



Chiude il programma giornaliero alle 20 il Manchester United, reduce dalle fatiche di Coppa, che fa visita all’Everton di Lampard. Complici anche i molti scontri diretti di questo turno, gli uomini di ten Hag puntano a tornare in top 4.