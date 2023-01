Non solo la Supercoppa Italiana, stasera c'è anche una gara di Premier League. Il Manchester United di Erik ten Hag va a far visita al Crystal Palace nel recupero della settima giornata di Premier League: con una vittoria contro le Eagles dodicesime, i Red Devils possono superare in classifica i cugini del City al secondo posto dietro l'Arsenal capolista e staccare il Newcastle che ha pari punti ma una partita in più.