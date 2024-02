LIVE Premier League, Everton-Tottenham 0-1: la sblocca Richarlison. Gol dell'ex!

Redazione CM

Si torna in campo con la Premier League, alle 13.30 va in scena la prima gara di questo sabato di calcio. Everton e Tottenham si scontrano al Goodison Park. I padroni di casa vogliono uscire dal vortice della zona retrocessione, mentre i ragazzi di Postecoglou, al quarto posto, inseguono l'Arsenal.



FORMAZIONI UFFICIALI



EVERTON (4-4-1-1): Pickford; Mykolenko, Tarkowski, Godfrey, Braintwhaite; O'Neil, Garner, Gueye, Young; Harrison; Calvert-Lewin.

Allenatore: Sean Dyche.



TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Van de Ven, Romero, Porro, Udogie; Hojbjerg, Bentancur; Johnson, Maddison, Werner; Richarlison.

Allenatore: Ange Postecoglou.



