Cinque le gare di Premier League in programma stasera: l'Arsenal capolista e a punteggio pieno è di scena contro l'Aston Villa in casa, mentre il Manchester City, dopo la rimonta sul Crystal Palace, gioca contro il Nottingham Forest scatenato sul mercato. Alla stessa ora anche il confronto tra Bournemouth, che deve rialzarsi dopo il 9-0 incassato a Liverpool, e Wolverhampton.



Un quarto d'ora dopo e mezz'ora dopo, invece, è il turno di West Ham-Tottenham e di Liverpool-Newcastle, con Conte e Klopp in cerca di punti pesanti contro due avversari complicati.