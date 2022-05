La penultima giornata di Premier League potrebbe riservare, per ildi Pep Guardiola, la vittoria del titolo inglese: i Citizens devono battere oggi ilin trasferta e attendere il risultato del Liverpool, impegnato martedì sul campo del Southampton. Prima, però, è il turno deldi Antonio Conte, che insegue un piazzamento Champions al momento occupato dai cugini dell'Arsenal: servono tre punti in casa contro il. Le altre partite in programma oggi: