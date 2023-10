Prosegue il turno di match di qualificazione in vista di Euro 2024, dopo la serata di ieri che ha aperto la via al campo per questa nuova pausa nazionali. Ad aprire le danze oggi sarà Estonia-Azerbaigian, sfida valida per il Gruppo F guidato al momento da Belgio e Austria. Proprio queste due si sfideranno alle 20.45 per la leadership del girone. Alla stessa ora il big match tra Olanda e Francia - inserito nel Gruppo B - in contemporanea con Irlanda-Grecia. A completare il quadro, in campo tutto il Gruppo J sempre a partire dalle 20.45: occhi puntati su Portogallo-Slovacchia, Leao contro Skriniar, con le due compagini rispettivamente prima e seconda nel girone. Spazio anche a Islanda-Lussemburgo e Liechtenstein-Bosnia ed Erzegovina.