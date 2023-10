Sono attesi altri verdetti nella serata odierna nelle qualificazioni a Euro 2024: la prima gara, tra Azerbaijan e Austria, può qualificare gli ospiti in caso di vittoria, ma la Nazionale di Arnautovic infortunato festeggerà anche se la Svezia non batterà stasera il Belgio di Lukaku nell'altra gara del gruppo F.



Gruppo J: Portogallo già qualificato contro la Bosnia che cova le ultime speranze, Islanda-Liechtenstein per l'onore, occhio al Lussemburgo che ospita la Slovacchia e ha l'occasione, battendola, di superarla in classifica a poche partite dalla fine dei giochi.



Gruppo B: Gibilterra e Irlanda hanno poco da chiedere alla loro partita, invece Grecia-Olanda è particolarmente interessante. Se gli Oranje riescono a non perdere, si ritrovano in una posizione comoda con una partita in meno rispetto agli ellenici. Se invece la Grecia vince con quattro o più gol di scarto, difficile ma non impossibile, stacca il pass per la Germania e si unisce alla Francia.