Si comincia con le prime gare di qualificazione agli Europei in questa sosta: si comincia con Lettonia-Armenia, gruppo D, gara fondamentale per Mkhitaryan e compagni che sono sulle tracce di Croazia e Turchia avversarie stasera e appaiate in testa al gruppo.



Oltre alla sfida tra le nazionali di Brekalo e Calhanoglu nello stesso gruppo, il programma offre un interessantissimo Spagna-Scozia, con la Tartan Army prima a +6 con una partita in più rispetto alle Furie Rosse,.e Cipro-Norvegia nello stesso gruppo. Girone E con Albania-Repubblica Ceca e Isole Faroer-Polonia, tanti "italiani" in campo, e gruppo I con Andorra-Kosovo e Bielorussia-Romania.