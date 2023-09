Dopo il pareggio in Macedonia del Nord all'esordio da ct di Luciano Spalletti, la Nazionale italiana è di scena a San Siro per una gara importantissima nell'economia della corsa ai posti validi per la qualificazione agli Europei 2024 in Germania. Gli Azzurri, detentori del trofeo continentale, hanno due partite e nove punti in meno rispetto alla capolista Inghilterra, ma possono ancora puntare al secondo posto, in questo momento occupato proprio dall'avversario odierno, l'Ucraina, che arriva a Milano con tre punti e una partita in più. Non ci sarà Sandro Tonali, che si aggiunge ai forfait di Mancini e Pellegrini negli ultimi giorni. Ci sarà, invece, Gigio Donnarumma, molto criticato dopo l'ultima gara per via del gol subito nel finale che è costato due punti, ma capitano in virtù del fatto che a Immobile viene preferito Raspadori. Per il portiere del Psg, Spalletti ha speso parole davvero importanti. Nell'Ucraina a sorpresa fuori Mudryk, ma ce la fa Yarmolenko che era in dubbio.





LE STATISTICHE



Dopo avere segnato il gol di apertura nell'ultima partita dell'Italia, Ciro Immobile non è riuscito a vincere nelle ultime due partite in cui ha segnato in Nazionale (1 pareggio, 1 sconfitta) dopo avere vinto tutte e 13 le volte precedenti. Oleksandr Zinchenko (7 vittorie, 2 pareggi nelle partite in cui è andato in gol), ora è ad un solo centro dall'andare in doppia cifra in Nazionale.

Ci sono stati almeno due gol nel primo tempo in sei delle ultime sette partite dell'Italia contro altre Nazionali.



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Barella; Zaniolo, Raspadori, Zaccagni.



UCRAINA (4-4-1-1): Bushcan; Konoplia, Zabarny, Kryvstov, Mykolenko; Yarmolenko, Stepanenko, Zinchenko, Tsygankov; Sudakov; Dovbyk.